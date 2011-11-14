Вихователька розбила у дитячому садку 12 ртутних градусників

У Херсонській області співробітники Управління Міністерства з надзвичайних ситуацій ліквідували розлив ртуті з градусників у дитячому садку в райцентрі Горностаївка.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської обласної державної адміністрації, 11 листопада в дитячому садку № 2 «Квіточка» в райцентрі Горностаївка через необережність працівника дошкільного закладу було розбито 12 ртутних термометрів.

Як зазначається в повідомленні, в день пригоди в дитячому садку перебували 15 дітей і вихователь, які були евакуйовані з будівлі.

Працівники Горностаївського райвідділу УМНС зібрали ртуть із термометрів у спеціальний контейнер.

Демеркуризацію провели працівники спеціальної служби обласного Управління МНС. Зокрема, приміщення дошкільної установи оброблено спецзасобами.

Горностаївською СЕС і комісією Горностаївської райдержадміністрації було ухвалено рішення про тимчасове закриття дитсадка.