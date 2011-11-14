Рівненщина: благодійники подарували фельдшерам 32 велосипеди

З2 нові велосипеди для виїзду на виклики до хворих отримали фельдшерсько-акушерські пункти Острозького району Рівненської області.

Як повідомили кореспондента УНІАН в Острозькій райдержадміністрації, придбати велосипеди сільським фельдшерам вдалось за рахунок благодійників, які зібрали 25 тис. грн.

Ініціював акцію зі збору коштів перший заступник голови Рівненської обласної держадміністрації Анатолій ЮХИМЕНКО, перед яким транспортну проблему озвучили місцеві медики. Як зазначив ініціатор збору коштів, надалі влада пропонуватиме придбати велосипеди в усі населені пункти, в яких виникне подібна потреба і буде бажання самих завідуючих ФАПами.

«Крім того, ми прийняли рішення, і я зараз працюю зі спонсорам, щоб у кожному районі найкращу амбулаторію забезпечити автомобілем», - зазначив А.ЮХИМЕНКО.

У свою чергу голова райдержадміністрації Василь ДУМА зауважив, що перший подарований автомобіль буде передано у село Могиляни, адже тамтешня амбулаторія поки що єдина, у якій немає авто.