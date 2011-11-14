На Арабатській Стрілці у мул затягло чоловіка

На Херсонщині на Арабатській Стрілці бійці МНС врятували людину, витягнувши її з болота.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі УМНС в Херсонській області, в неділю о 8:00 в Генічеський райвідділ МНС надійшла інформація, що на відстані 300 метрів від дороги Генічеськ – Стрілкове в заболоченій місцевості перебуває людина, яка не може вибратися з мулу самотужки.

За допомогою спецзасобів рятувальники МНС витягнули чоловіка на твердий грунт.

Врятованим виявився 40-річний житель райцентру Новотроїцьке, який минулої ночі вирішив дістатися з Арабатської Стрілки до Генічеська, скоротивши шлях по місцевих солончаках. Але місцина виявилася заболоченою.

Після порятунку потерпілого було госпіталізовано до Генічеської районної лікарні з переохолодженням і обмороженням пальців стоп.