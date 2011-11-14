Чи приймуть на Чернігівщині програму подолання йододефіциту?

Голова Чернігівської обласної ради Анатолій МЕЛЬНИК звернувся до голови Чернігівської облдержадміністрації Володимира ХОМЕНКА з проханням внести на затвердження облради Регіональну цільову програму запобігання захворювань, спричинених йодною недостатністю.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міської екологічної організації "Зелений світ", про це А.МЕЛЬНИК поінформував голову організації Івана ОСАДЦІВА, оскільки торік «Зелений світ» запропонував прийняти Регіональну цільову програму запобігання виникненню захворювань, спричинених йодною недостатністю.

Голова обласної ради в листі до губернатора, зокрема, повідомляє, що проект запропонованої цільової програми пройшов експертизу в Інституті ендокринології та обміну речовин імені Комісаренка та розглядався на засіданні постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров`я. Постійна комісія облради підтримує внесення цільової програми запобігання захворювань, спричинених йодною недостатністю. Крім того, з клопотанням про прийняття програми йодопрофілактики звернулась до обласної ради представник ЮНІСЕФ в Україні Олена ТРУШ.

Раніше на Чернігівщині представники Інституту ендокринології та обміну речовин проводили дослідження щодо виникнення у населення йодної недостатності. Фахівці встановили наявність дефіциту йоду від легкого до середнього ступеня важкості у мешканців усіх районів області.

Управління освіти та охорони здоров`я в Чернігівській області разом з громадською організацією "Зелений світ" упродовж двох років проводили інформаційні й організаційні заходи щодо профілактики йододефіциту та вживання йодованої солі в їжу замість звичайної.

Після проходження експертизи в Інституті ендокринології та обміну речовин імені Комісаренка і Представництві ЮНІСЕФ в Україні проект Регіональної цільової програми запобігання виникненню захворювань, спричинених йодною недостатністю, знаходиться на опрацюванні в Управлінні охорони здоров`я Чернігівської ОДА.