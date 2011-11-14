Через п’яного, що лежав на дорозі, перекинулися два автомобілі
Вчора близько 23.30 біля села Озеро Вінницької області внаслідок наїзду на п’яного чоловіка, що лежав на дорозі, перекинулися два зчеплених автомобіля ЗІЛ.
Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю УМВС у Вінницькій області, водій одного з автомобілів, буксируючи інший ЗІЛ – самоскид, скоїв наїзд на 29-річного чоловіка, який лежав на проїжджій частині дороги.
Внаслідок ДТП обидва автомобілі з’їхали у кювет та перекинулися. Пішохід загинув на місці пригоди. За словами свідків, потерпілий перебував у сильному алкогольному сп’янінні після відвідування придорожнього кафе.
Порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження).