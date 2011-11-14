З початку року міліція вилучила у Києві 400 кг наркотиків

Протягом 10 місяців поточного року в Києві міліція вилучила з незаконного обігу 378,4 кг наркотичних засобів і психотропних речовин.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у м. Києві.

Також правоохоронцями перекрито 99 міжрегіональних каналів надходження наркотичної сировини до Києва з інших регіонів України та 24 – міжнародних, зокрема 8 – з Росії, 6 – із Польщі, 4 – з Китаю, 2 – з Німеччини та по 1 – з Молдови, Ірану, Казахстану та Іспанії.

За незаконні операції з наркотиками затримано 54 іноземних громадян.