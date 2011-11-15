Вінниччина: 2-річна дівчинка впала у каструлю з киплячим холодцем
12:30, 15 листопада 2011Новини регіонів
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35% опіків тіла
В с. Баланівка Бернадського району Вінницької області 2-річна дитина госпіталізована з 35% опіків тіла.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі УМНС у Вінницькій області.
Встановлено, що дівчинка випадково сіла в каструлю з киплячим холодцем, внаслідок чого отримала термічні опіки ІІ та ІІІ ступені сідниць, задньої поверхні обох стегон. Дівчинка госпіталізована у реанімаційне відділення Бершадської центральної лікарні. Наразі стан дитини тяжкий.
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