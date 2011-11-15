У Рівному у лікарні помер хлопчик після введення йому ліків

У Рівненській міській дитячій лікарні помер 7-річний хлопчик після введення йому медпрепарату лікарями.

Як передає кореспондент УНІАН, за попередніми висновками медиків, причиною смерті Андрія став анафілактичний шок, тобто алергічна реакція на введений лікувальний препарат. Однак офіційного підтвердження цієї версії поки що немає, оскільки батьки дитини відмовилися від розтину тіла померлого.

Медики запевнили журналістів, що їх вини у цьому немає, адже вони робили все можливе, аби врятувати дитину. Однак стало відомо, що перед уведенням препарату, алергопроб дитині не робили.

Лікарі закладу також пояснюють, що такі ліки хлопчик приймав і раніше, про що є запис у його медичній картці.

До дитячої міської лікарні мама привела хлопчика через високу температуру. Лікарі поставили діагноз "пневмонія" і вирішили лікувати дитину стаціонарно. Мама поїхала додому за речами для сина, а коли повернулась, то не застала його живим. За її відсутності лікарі забрали хлопчика з ігрової кімнати і зробили йому укол, після чого він помер.

"Це блискавична форма анафілактичного шоку. Медики робили все, що могли - і масаж серця, і до апарату підключили. Але, на жаль, це не дало позитивного результату", - зазначив головний лікар дитячої лікарні Юрій ДЕНИСЮК.

Головний лікар також повідомив, що за 40 років роботи в медицині, пам’ятає лише кілька випадків анафілактичного шоку у маленьких пацієнтів, проте до цього завжди вдавалось врятувати дитячі життя.

Медики вважають, що їх вини у трагедії, яка сталася, немає. При цьому підтверджують, що алергопроб, перед введенням хлопчику препарату, не робили.

За даним фактом створено відомчу медкомісію.