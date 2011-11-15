Психічно хвора жінка загинула, зістрибнувши з даху 9-поверхівки
13:30, 15 листопада 2011Новини регіонів
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У місті Здолбунів на Рівненщині покінчила з життям 55-річна жінка, яка зістрибнула з даху 9-поверхового будинку.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у райвідділі внутрішніх справ, жінка була психічно хворою людиною.
За словами начальника райвідділу міліції Юрія СІРАКА, «вранці жінка спробувала порізати собі вени, але потім відмовилась від такого засобу самогубства, обравши падіння з даху житлового будинку».
Своїм рідним вона залишила прощальну записку, у якій просить вибачення за свій вчинок.
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