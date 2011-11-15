Рівненщина: працевлаштовано щотретього безробітного інваліда

На Рівненщині працевлаштовано кожного третього безробітного інваліда, що є кращим показником, ніж було за відповідний період минулого року.

Як повідомили УНІАН в обласному центрі служби зайнятості населення, з початку року у пошуках роботи до служби звернулося 837 осіб з інвалідністю, де загалом на обліку перебувало 1327 людей з обмеженими можливостями. Для 425 з них вдалося підшукати місце роботи.

Зокрема, 22 безробітних заснували власну справу, отримавши одноразову допомогу з безробіття для організації підприємницької діяльності. Крім того, роботодавці отримали держдотації та працевлаштували 54 громадян із особливими потребами.

Крім того, ще 139 інвалідів брали участь в оплачуваних громадських роботах, а 172 пройшли професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації.