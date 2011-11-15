Вінниччина: двоє жінок підозрюються у вбивстві немовляти

У Бершадському районі Вінницької області двоє жінок підозрюються у вбивстві немовляти.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю УМВС у Вінницькій області, за даними односельців, 44-річна жінка була вагітною та невдовзі мала народжувати, але після зникнення ознак вагітності дитину ніхто не бачив. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група. У вигрібній ямі міліція знайшла поліетиленовий пакет міцно зав’язаний на вузол, у якому знаходилося тіло новонародженої дівчинки. У ході проведення судово-медичного дослідження було встановлено, що дитина народилася живою.

Під час розмови з жінкою з’ясувалося, що вагітність у неї була небажаною, тому, аби її перервати, вона звернулася до 70-річної жительки міста Бершадь. Ця жінка раніше була засуджена за незаконні аборти, не мала відповідної медичної освіти, і в домашніх умовах, за місцем свого проживання провела штучні пологи. За даними попереднього розслідування, новонароджена дівчинка була втоплена у відрі з водою. Уже мертве немовля матір привезла у поліетиленовому пакеті додому та викинула у туалет.

Порушено кримінальну справу за п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство малолітньої дитини) Кримінального кодексу.