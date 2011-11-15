У Донецьку чорнобильцям стало зле: є ризик, що люди впадуть у кому

У Донецьку в 10 учасників голодовки в обласному управлінні Пенсійного фонду України погіршився стан здоров`я.

Про це УНІАН повідомили в швидкій медичній допомозі.

Як зазначила фельдшер Марія КИСЛОВА, за допомогою до медиків звертаються здебільшого літні люди, хворі на гіпертонією. Вона також додала, що є загроза, що ці люди впадуть у кому.

«Коли люди не їдять - у них знижується рівень цукру в крові. Це може спричинити кому. Граничний термін голодовки - 2 дні», - підкреслила М.КИСЛОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, зараз в актовому залі Донецького обласного управління Пенсійного фонду України знаходиться близько 50 голодуючих. Їхня кількість зростає.

За словами голови Донецької обласної організації чорнобильців-інвалідів «Чорнобиль-єдність» Миколи ГОНЧАРОВА, на даний момент заяви про початок голодовки подали понад 200 пільговиків. Також він зазначив, що голодуючим не вистачає гарячого чаю і теплих речей. І закликав усіх небайдужих допомогти в наданні теплих речей і гарячого чаю.

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада в Донецьку близько тисячі чорнобильців, афганців і дітей війни прийшла в обласне управління Пенсійного фонду України і зажадала негайного прибуття до них прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА, інакше погрожували оголосити голодовку.

Чорнобильці, афганці і діти війни вимагають від влади виконати закони, згідно з якими вони мають доплати до пенсій.

Уночі 15 листопада 41 учасник акції протесту, перебуваючи в актовому залі будівлі регіонального управління ПФУ, розпочав голодовку з вимогою термінової зустрічі з М.АЗАРОВИМ.

Голова управління Пенсійного фонду України в Донецькій області Георгій ЯКИМЕНКО подав у відставку.