Чернігівщина зібрала допомогу на 800 тис. грн для малозабезпечених

На Чернігівщині за два місяці в рамках акції «П’ять картоплин», що була ініційована Товариством Червоного Хреста України, для малозабезпечених громадян зібрано допомоги на понад 800 тис. грн.

Про це йдеться у прес-релізі організації, переданому УНІАН.

Упродовж вересня-жовтня у Чернігівській області проходила благодійна акція «П’ять картоплин», організована обласною організацією Товариства Червоного Хреста України. Акція проходила з метою привернути увагу суспільства до проблем людей похилого віку, ветеранів війни і праці, інвалідів, дітей-сиріт, багатодітних родин, безпритульних.

В рамках акції було зібрано продукти харчування, одяг, взуття, медикаменти, засоби гігієни та надано допомогу понад 15,5 тис. осіб, а також лікувальним закладам і територіальним центрам.

Найсуттєвіша допомога малозабезпеченим самотнім людям надана продуктами харчування, її отримали понад 11 тис. мешканців регіону на суму 675 тис. грн., предмети першої необхідності одержали майже 4 тис. чернігівців на суму 140 тис. грн. Крім того, було проведено благодійні обіди для малозабезпечених громадян.

В обласній організації Товариства Червоного Хреста підкреслюють, що активну участь в акції взяли школярі. Діти приносили з дому овочі, збирали їх в односельців, розповідаючи про необхідність надання допомоги людям похилого віку та безпритульним.

Голови міських та районних організацій Товариства Червоного Хреста визначили класи, які найактивніше брали участь в акції, та вручили дітям заохочувальні подарунки, а в Ічнянському районні приватний підприємець подарував школі №1 комп’ютер.

На сьогодні на обліку в обласній організації Товариства Червоного Хреста перебуває близько 45 тисяч хворих, самотніх громадян похилого віку, які потребують допомоги.