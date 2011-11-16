У Дніпропетровську вибухнула сміттєва урна: загинула людина
10:27, 16 листопада 2011Новини регіонів
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На тротуарі...
У Дніпропетровську по проспекту Карла Маркса, 52, о 00.10 16 листопада на тротуарі вибухнула залізобетонна урна для сміття.
Внаслідок вибуху загинула 1 особа, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.
Причина вибуху встановлюється.
За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.
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