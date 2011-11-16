У Черкасах дайвери витягли з Дніпра тонну сміття

У Черкасах дайвери провели підводне прибирання Дніпра, піднявши із дна річки майже тонну сміття.

Як повідомили УНІАН у Державному управлінні охорони навколишнього природного середовища у Черкаській області, минулої неділі в облцентрі пройшла природоохоронна акція з розчистки дна Дніпра.

Підводне прибирання у районі Річкового порту організували Всеукраїнське громадське об’єднання підводних мисливців і рибалок спільно з любителями дайвінгу, підводного полювання, водолазами, рибалками і просто любителями природи за підтримки Державного управління охорони навколишнього природного середовища в області, Черкаської міської ради, Інтернет-порталу «Подвох.net».

У прибиранні брали участь 15 водолазів. За дві години ними на поверхню було піднято майже тонну сміття. Серед знахідок дайверів – автомобільні шини, бетонні урни і навіть старий візок.