В Івано-Франківському пологовому будинку проводять пологи у воді

В Івано-Франківському міському клінічному пологовому будинку, вперше в області, створено умови для проведення пологів у воді.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Івано-Франківського міськвиконкому.

За наданою інформацією, тут створені всі умови для проведення пологів у воді (до потужного періоду). Така методика дозволяє жінці зменшити біль, знайти найбільш оптимальне положення в пологах. Тепла вода розслабляє як фізично, так і психологічно. На даний час вже відбулось 9 пологів, які пройшли без ускладнень, йдеться в повідомленні.