В Івано-Франківському пологовому будинку проводять пологи у воді
11:52, 16 листопада 2011Новини регіонів
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Вода зменшує біль...
В Івано-Франківському міському клінічному пологовому будинку, вперше в області, створено умови для проведення пологів у воді.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Івано-Франківського міськвиконкому.
За наданою інформацією, тут створені всі умови для проведення пологів у воді (до потужного періоду). Така методика дозволяє жінці зменшити біль, знайти найбільш оптимальне положення в пологах. Тепла вода розслабляє як фізично, так і психологічно. На даний час вже відбулось 9 пологів, які пройшли без ускладнень, йдеться в повідомленні.
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