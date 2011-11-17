Чоловік убив свого помічника, а тіло спалив у печі

На Кіровоградщині правоохоронці затримали 30-річного місцевого жителя, який убив свого помічника, а тіло спалив у металевій печі, яку згодом розібрав та здав на металобрухт.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю УМВС в Кіровоградській області.

Про зникнення 42-річного мешканця ще в лютому цього року повідомив сільський голова. З’ясувалось, що останнім часом зниклий жив і харчувався в обмін на допомогу по господарству в іншого чоловіка.

В один із вечорів той повернувся додому і вже вкотре застав «квартиранта» у стані сильного алкогольного сп’яніння. Між чоловіками виникла сварка, під час якої господар застосував прийом рукопашного бою. Упавши на підлогу, потерпілий отримав травму, несумісну з життям.

Щоб приховати сліди злочину, господар будинку загорнув тіло загиблого у килим, виніс та спалив. При огляді місця події експерти у купці попелу виявили залишки кісток.

За цим фактом порушено кримінальну справу за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство), санкцією якої передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від семи до п’ятнадцяти років.

