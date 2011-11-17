Медики Черкас можуть не отримати зарплату за грудень

09:55, 17 листопада 2011
Новини регіонів
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Недофінансування з держбюджету

Через недофінансування з державного бюджету працівники комунальних лікарняних закладів Черкас можуть не отримати заробітну плату за грудень.

Як повідомив кореспонденту УНІАН директор Департаменту охорони здоров’я Черкаського міськвиконкому Олег СТАДНИК, ситуація з виплатою коштів могла бути ще гіршою, однак завдяки жорсткій економії, мобілізації власних резервів, відміні виплат матеріальної допомоги та премій працівникам, виведенню на денний стаціонар ліжкомісць, які не виконували планову функцію, – вдалося скоротити витрати на утримання медзакладів міста.

Зараз департамент зможе видати лише аванс за грудень, а от компенсувати оплату праці за грудень повністю самотужки не вдасться. Незабезпеченість становить близько 7 млн. грн., повідомив О.СТАДНИК. За його словами, міська влада зі свого боку додатково направила на галузь охорони здоров’я близько 3 млн. грн. Єдиним джерелом фінансування і виходом із ситуації, за словами О.СТАДНИКА, є допомога держави – державна або обласна субвенція.

За словами О.СТАДНИКА, така ж проблема склалася і в інших містах України. Мінфін, виділивши меншу кількість коштів, мав на меті стимулювати заклади охорони здоров’я оптимізувати мережу, але такий експеримент став тяжким для галузі.

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