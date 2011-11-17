Хмельниччина: потонули 24-річна дівчина і 4-річна дитина

У селі Подільське Летичівського району Хмельницької області потонули 24-річна дівчина та 4-річна дитина.

Як повідомили УНІАН в оперативно-координаційному центрі Управління МНС в області, вчора ввечері під час перепливання річки Південний Буг чотирьох осіб (з них одна дитина) на відстані 50 м від берега човен перекинувся. Дівчина 1985 р.н. і дитина 2007 р.н. загинули.

Чоловіка 1987 р.н. і жінку 1964 р.н. було врятованог та з переохолодженням госпіталізовано.