У Донецьку мажор на джипі збив на смерть людей на зупинці

29-річний мешканець Донецька на автомобілі «Toyota Sequoia» у вівторок на смерть збив двох людей, які стояли на зупинці в Куйбишевському районі міста. Про це пише газета "Сегодня".



«Водій не впорався з керуванням, переїхав зустрічну смугу, виїхав на тротуар протилежної частини дороги, де і здійснив наїзд. Загинула жінка 1974 року народження і чоловік 1954 року народження», - говориться у повідомленні обласної ДАІ.

У загиблої під колесами джипа, вартістю близько $95 тис, вчительки фізультури школи №83 Ганни Агеєвої залишилася літні мама і рідна тітка.

«Вона була добра і, що рідкість - не підвищувала голосу ні на дітей, ні на колег. Любили її усе. Вона з роботи йшла того дня…Вона лежить, навколо неї нікого, а біля цього мажора усі бігають, заспокоюють його. Це просто принизливо, після такого і жити не хочеться», - обурилася завуч школи №83 Валентина Шарова.

Другою жертвою джипа-вбивці став 57-річний Руслан Мамісашвілі. Він багато років працював під керівництвом головного коваля Донбасу Віктора Бурдука. Рідний брат Руслана - Михайло, теж коваль і у момент аварії знаходився поруч. Вони йшли разом з роботи прямо до зупинки. Михайла врятувала щаслива випадковість - він перед аварією просто зробив один крок в інший бік.

Винуватець ДТП, 29-річний донеччанин на дорогій «Toyota Sequoia» (ціна близько $ 95 тис.). Після аварії він вийшов з авто, почав телефонувати, і до ього примчали дві дівчини і адвокат. Очевидці кажуть, що не було помітно, був водій п`яний чи ні. Зате вони добре побачили інше.

«Джип мчався на величезній швидкості, більше ніж 100 км/годину. Швидше за все, пішов на обгін по зустрічній. Адвокат сказав йому: «Говорити будеш, що у момент аварії ти втратив свідомість», - розповіла очевидець ДТП Ірина Шишляєва.

Присутні на місці ДТП декілька десятків людей так обурилися видовищем і спокоєм водія, що хотіли влаштувати самосуд.

«Та люди його просто убити хотіли! Якби він в машині не закрився, не жилець був би. Йому в машину кричали, що пропонують ніж, щоб зарізався або мотузок, щоб задушився», - розповів виданню начальник техвідділу «Донецької автобази ДУЕК» Олександр Фомін.

Він також пригадав, що люди на зупинці говорили, що винуватець ДТП - син директора одного з комбікормових заводів області: «Усі тільки і говорили про те, що синок багатів залишиться безкарним».

Міліція відмовилася називати ім`я водія. "За фактом ДТП порушена кримінальна справа по ч. 3 ст. 286 УК (від 5 до 10 років позбавлення волі - Авт). Зараз проводяться численні експертизи. Тільки після цього можна буде заявляти про причини цієї аварії, і хто в ній винен», - пояснив начальник ГУМВД в Донецькій області Ігор Дьомін.

