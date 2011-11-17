На Хмельниччині заборонили вилов риби
12:19, 17 листопада 2011Новини регіонів
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Можливий мор риби взимку
Головне державне управління охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства в Хмельницькій області видало перелік водойм, де заборонено ловити рибу.
Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, виловлювати рибу не дозволяється в деяких місцях Щедрівського, Мартинівського, Дністровського водосховищ, річок Горинь і Збруч.
Заборона діятиме до весняного нерестового періоду 2012 року. Пов’язана вона з можливим явищем мору риби взимку.
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