На Хмельниччині заборонили вилов риби

Головне державне управління охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства в Хмельницькій області видало перелік водойм, де заборонено ловити рибу.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, виловлювати рибу не дозволяється в деяких місцях Щедрівського, Мартинівського, Дністровського водосховищ, річок Горинь і Збруч.

Заборона діятиме до весняного нерестового періоду 2012 року. Пов’язана вона з можливим явищем мору риби взимку.