У Херсонській області затримано педофіла

У Скадовському районі Херсонської області затримано педофіла.

Як повідомили УНІАН у Відділі суспільних зв`язків УМВС у Херсонській області, слідчим райвідділу міліції під час розслідування кримінальної справи був затриманий 24-річний місцевий житель, який згвалтував 14-річну дівчину.

Встановлено, що 12 жовтня о 21.00 затриманий у полі між селами Новоукраїнка і Тарасівка із застосуванням фізичної сили і погроз вступив з неповнолітньою у статеві зносини «неприродним шляхом».

Порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 153 Кримінального кодексу України.