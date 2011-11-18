В Одесі злочинне угруповання виготовляло і продавало канабіс

Співробітники СБУ викрили протиправну діяльність організованого злочинного угруповання, що налагодило виготовлення на території Одеської області та АР Крим наркотичного засобу - канабісу.

Про це поінформували УНІАН в прес-групі Управління СБУ в Одеській області, уточнивши, що злочинним «бізнесом» керував 35-річний одесит, що мешкав у передмісті Одеси. Ще одна теплиця з нарковмісними сортами конопель розташовувалася у приватному будинку одного із спільників - на території АР Крим».

У спеціально обладнаних кімнатах, з дотриманням технології штучного клімату, вентиляції, зволожування та освітлення, зловмисники вирощували коноплю. Із отриманої речовини вони виготовляли наркотичний засіб, який планували реалізувати на території Одещини через мережу дрібних дилерів.

Під час обшуків в тепличних приміщеннях правоохоронці вилучили близько 3 кілограмів готового до збуту наркотику. Загалом із незаконного обігу вилучено 4 кг канабісу, вартість якого за цінами чорного ринку становить близько 300 тис. грн.

Затримано також третього учасника угруповання, який власним автомобілем переправляв канабіс з Криму до Одеси у спеціально обладнаній схованці.

Стосовно організатора наркобізнесу та двох його спільників порушено кримінальні справи за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів) Кримінального кодексу України.