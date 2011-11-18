18 листопада. УНІАН. У Калуші на Прикарпатті троє людей отруїлися невідомою речовиною.

Як повідомили сьогодні УНІАН у Центрі пропаганди управління МНС в Івано-Франківській області, 17 листопада о 23.09 на пункт зв’язку оперативно-диспетчерської служби міста Калуш надійшло повідомлення від чергової медсестри Калуської районної лікарні про те, що у лікувальний заклад з діагнозом «отруєння невідомою речовиною» було госпіталізовано трьох жителів міста: 34-річного чоловіка, його 27-річну дружину і їхню 4-річну дитину.

У даний час стан дорослих задовільний, дитини - середньої важкості.