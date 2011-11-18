За знущання над бездомними собаками судитимуть

Прокуратура Києва порушила кримінальну справу відносно двох громадян за фактом знущання над тваринами із застосуванням жорстоких методів та виготовлення за попередньою змовою відеозаписів, що пропагують культ жорстокості.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної прокуратури.

Так, прокуратурою за зверненнями громадян та представників засобів масової інформації проведено перевірку щодо розповсюджених в інтернет-мережі фактів жорстокого поводження з тваринами.

Як встановлено, двоє киян за попередньою змовою жорстоко знущалися над бездомними собаками, фіксуючи це на відеокамеру мобільного телефону, а потім з особистого комп’ютера розміщували відео та фото в Інтернет.

Під час опитування в прокуратурі Києва молоді люди повністю зізналися у скоєнні злочину.

Розслідування кримінальної справи доручено Головному управлінню МВС України в місті Києві.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Києві також було затримано 19-річного студента, який вбивав бездомних тварин.

За даними столичної міліції, співробітники Управління боротьби з кіберзлочинністю у результаті моніторингу сайтів в інтернеті встановили особу, яка на кількох сайтах розміщувала фотографії вбитих тварин.

Затриманий пояснив свої дії "рішенням проблеми бездомних собак".