Тернопільська облрада прийняла програму протидії наркоманії

Тернопільська обласна рада прийняла програму реалізації в області державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, документом передбачено зменшити рівень попиту на наркотичні засоби та психотропні речовини, забезпечити протидію організованим угрупованням, які здійснюють незаконне переміщення наркотичних засобів через територію області, підвищити ефективність діяльності органів виконавчої влади, спрямовану на боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів шляхом створення координаційних комітетів боротьби з наркоманією, підвищити рівень поінформованості населення щодо наслідків розповсюдження та вживання наркотичних засобів.

Обласне управління охорони здоров’я, яке розробило програму, її актуальність мотивувало, зокрема, тим, що вживання маріхуани стає нормою серед молоді області, а низький рівень інформованості населення щодо наслідків вживання наркотиків призводить до загострення проблеми.

Загалом на фінансування програми з обласного бюджету заплановано виділити 6,15 млн. грн., з них 2,595 млн. грн. – наступного року.

Ці кошти передбачено направити, зокрема, на ремонт та купівлю нової апаратури для обласного наркологічного диспансеру, створення центру ресоціалізації наркозалежної молоді в області, висвітлення в періодичних виданнях та на каналах телебачення біжучою стрічкою статистику наслідків, спричинених наркоманією в області, створення в Інтернеті сторінку «Наркоманія – події і факти», забезпечення проведення вибіркового уриноконтролю на наявність наркотиків в організмі у підлітків під час проведення їм щорічних профілактичних оглядів, проведення рекламної кампанії щодо профілактики і протидії поширенню наркоманії.

Завдяки виконанню програми, зокрема, очікується знизити рівень злочинності, пов’язаної з незаконним обігом наркотиків, на 10-15%, перекрити шляхи надходження наркотичних речовин у незаконний обіг, знизити рівень захворюваності на ВІЛ-інфекцію та гепатити, покращити діагностично-лікувальний процес у медичному аспекті хворих на наркотичну залежність.