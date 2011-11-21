8-річна дівчинка отримала поранення, намагаючись врятувати бабусю

У селі Волчеярівка Луганської області 8-річна дівчинка дістала ножові поранення, намагаючись врятувати життя своїй бабусі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили у відділі зв`язків з громадськістю ГУ МВС в Луганській області.

Згідно повідомлення, трагедія сталася, коли дівчинка, прокинувшись від гучних криків, зайшла на кухню і побачила, як їхній сусід б`є її бабусю. Не злякавшись, дівчинка спробувала зупинити його.

«Відштовхнувши дитину, він узяв кухонний ніж і ударив жінку в живіт. А потім завдав кілька ножових поранень її онучці. Чоловік підпалив будинок і втік. Поранена дівчинка не розгубилася: загасивши вогонь, вона вивела бабусю на вулицю, а потім в повній темряві побігла до сторожа на околицю села», - йдеться в повідомленні.

Сторож, побачивши на порозі перелякану дівчинку, яка благала про одне: врятувати бабусю, тут же викликав «швидку допомогу».

Коли лікарі прибули на місце події, поранена жінка була без свідомості. А її онука розповіла дорослим про те, що сталося. При цьому лікарі не одразу помітили, що дитину поранено.

«Тільки після розповіді дівчинки, вже після того, як швидка виїхала, сусіди виявили, що поранена не тільки жінка, але й вона сама. На півдорозі машину «швидкої» довелося повертати назад, щоб забрати і дівчинку», - зазначає прес-служба міліції.

Дитина дістала численні колото-різані рани, в результаті яких настав геморогічний шок, крововтрата, порушення дихальної функції внаслідок проникаючого поранення легенів.

Кілька днів лікарі боролися за її життя. На даний момент дитина все ще перебуває в лікарні, але загрози її життю немає.

Упродовж лічених годин співробітники міліції затримали злочинця. Відносно чоловіка порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 15 п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України «Замах на вбивство». Ведеться слідство.

