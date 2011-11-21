У Горлівці затримали підлітків, які грабували перехожих

У Горлівці Донецької області міліція затримала групу підлітків 15-16 років, які впродовж останніх двох місяців грабували самотніх перехожих.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Горлівського міськуправління міліції, за словами в.о. начальника кримінальної міліції Калінінського райвідділу міліції Горлівки Романа БАБЮКА, злочинна група складалася з трьох підлітків, а предметом їхніх посягань були сумки, які вони вихоплювали з рук жінок на вулиці.

Затримані – учні ПТУ, які раніше в поле зору міліції не потрапляли.

"Зараз доведено скоєння ними шести грабежів і розбоїв. Проводиться перевірка на причетність до аналогічних злочинів", - сказав Р.БАБЮК.

Стосовно затриманих порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 186 (грабіж) і ч. 1 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.