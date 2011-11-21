Митники передали лікарні конфісковані ліки

Представники Дніпропетровської митниці безоплатно передали Дніпропетровській обласній клінічній лікарні ім.Мечникова 40,6 тис. упаковок пастилок від кашлю вартістю 296 тис.грн, котрі були конфісковані через порушення митного законодавства. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Дніпропетровської митниці.

«Ліки в подальшому будуть передані в районні лікарні, дитячі поліклініки, інтернати та дитячі будинки області», - наголошується у повідомленні прес-служби.

За інформацією Дніпропетровської митниці, зазначені ліки були переміщені через митний кордон України вітчизняним підприємством з порушенням митного законодавства, а саме: не задекларовані за встановленою формою. В результаті товар був вилучений митним органом. Згідно з рішенням суду та приписом державного виконавця ліки від кашлю підлягали безоплатній передачі комунальному закладу «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І.Мечникова».