Центр променевої терапії у Рівному запрацював у рекордно короткий термін

Проект "Рак виліковний" Благодійного фонду Ріната Ахметова "Розвиток України" є першим і єдиним в Україні масштабним проектом з підтримки державної системи надання допомоги онкологічним хворим. Він реалізується в кількох регіонах України. Це найбільша інвестиція в розмірі 315 млн грн у розвиток державної онкологічної служби України. У рамках проекта фонд побудував та оснастив суперсучасною медичною технікою Рівненський центр променевої терапії.

Центр променевої терапії у Рівному побудовано і оснащено за рекордно короткий термін. Про це йшлося на круглому столі Клубу соціальної журналістики Благодійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України». Захід відбувся у Рівненському онкологічному диспансері за участі провідних українських та зарубіжних онкологів.

За словами головного лікаря Рівненського онкологічного диспансеру Григорія МАКСИМ’ЯКА, на обліку у диспансері перебувають 17,8 тисяч хворих, з яких 170 - діти до 14-ти років. «Пацієнти, які в ході лікування та діагностики в онкодиспансері бачать, що обладнання нове та якісне, змінюють своє ставлення до недуги та її лікування, їхня психологія стає зовсім іншою. А це істотно полегшує процес лікува ння, і тому такий хворий має значно більше шансів на виживання,» - зазначив Г.МАКСИМ’ЯК.

Головлікар повідомив, що протягом місяця у центрі обстежилися та пролікувалися 385 осіб, з них троє дітей.

У свою чергу керівник проектів та програм фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» Вікторії МИКОЛАЮК, підкреслила, що центр променевої терапії було побудовано за сприяння Рівненської обласної влади та фонду Ахметова «Розвиток України» у рамках програми «Рак виліковний» за рекордно короткі строки: з лютого по серпень поточного року.



«У рекордно короткий термін, за шість місяців, завдяки приватно-державному партнерству в Рівному вдалося впровадити в життя найсучасніші методи діагностування та лікування онкологічних захворювань. У рамках проекту "Рак виліковний" фонд Ахметова виділив 22,2 млн грн (бюджет області - 3,5 млн грн)", - сказала В.МИКОЛАЮК.

Вона підкреслила, що фонд Ахметова сприятиме адаптації європротокольної діагностики лікування хворих, а також забезпечить введення телемедичних послуг, тож фахівці-онкологи отримають можливість дистанційно співпрацювати з колегами з різних клінік України та світу.

Як повідомляв УНІАН, у серпні цього року, за сприяння фонду Р.АХМЕТОВА «Розвиток України», у Рівному був відкритий Центр променевої терапії. У церемонії відкриття взяв участь Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, який, вітаючи колектив медичного закладу зазначив, що йому приємно відкрити центр, який побудований завдяки партнерству держави і бізнесу.

«Програма, яку виконує Фонд Ріната Ахметова, передбачає співпрацю фонду з різними медичними закладами. Вона спрямована на допомогу людям, які хворіють на онкозахворювання, на своєчасне виявлення цих захворювань і можливість ефективно їх лікувати. Все обладнання, яке встановлено у новому центрі, найсучасніше, світових зразків. Фахівці, які будуть на ньому працювати, вчилися в закордонних установах. 18 тисяч онкохворих у Рівненській області будуть мати можливість ефективно лікуватися», - сказав Президент.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, онкологічні хвороби – це біда, яка викликана Чорнобильською катастрофою, адже на ці хвороби найчастіше нездужають жителі найбільш уражених радіацією регіонів.

«Ми зобов’язані цю біду подолати. Тому я хотів би подякувати і будівельникам, і місцевій владі, і, безумовно, Фонду «Розвиток України» за те, що вони по-людськи відносяться до тих проблем, які існують у нашому житті», - сказав він.

У Центрі променевої терапії Рівненського обласного онкологічного диспансеру працюють 11 лікувальних кабінетів, облаштованих найсучаснішим медичним обладнанням: цифровим лінійним прискорювачем, комп’ютерним томографом, устаткуванням для дозиметрії, а також іммобілізації і позиціонування пацієнтів, гамма-терапевтичним апаратом, апаратом брахі-терапії. Обслуговуватимуть онкохворих 22 фахівці, які пройшли навчання і стажування за кордоном.

У Рівненській області щороку 2,5-3 тисячі онкохворих потребують променевої терапії на лінійному прискорювачі. Донині їх направляли до Києва чи Донецька. Загалом за рік у центрі проходитимуть курс лікування до 7 тисяч пацієнтів. Тут зможуть лікуватися не лише жителі Рівненської області, а й пацієнти із сусідніх областей.

«Розвиток України» оснастив цей медичний заклад сучасним медичним устаткуванням - високоенергетичним лінійним прискорювачем, шістнадцятизрізовим комп`ютерним томографом, комплектом устаткування для позиціонування та іммобілізації пацієнта, дозиметрії. Додатково Фонд забезпечує модернізацію устаткування для контактної променевої терапії диспансеру.

Таким чином у Рівненському онкологічному диспансері створено умови для ефективної роботи радіологічної служби за світовими стандартами своєчасного виявлення і лікування онкологічних хвороб.

У лікування онкології Фонд Р.АХМЕТОВА планує вкласти більш як 300 млн. грн. Проект з онкології «Рак виліковний» для Фонду Р.АХМЕТОВА – найбільший. На другому місці проект з туберкульозу.

Довідка УНІАН. Проект «Рак виліковний. Своєчасна діагностика і лікування онкологічних хвороб» - перший і єдиний в Україні масштабний проект з підтримки державної системи допомоги онкологічним хворим. Цей проект – найбільша інвестиція у розвиток державної онкологічної служби України. Проект спрямований на створення умов для ефективної роботи державної онкологічної служби і поліпшення якості діагностики і лікування онкохворих за допомогою новітнього устаткування і впровадження передового досвіду лікування раку.

Марія ТУРЧИНА, УНІАН