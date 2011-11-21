На завтра синоптики обіцяють сніг із дощем

Завтра у північних, центральних та східних областях України пройде мокрий сніг з дощем.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 22 листопада буде хмарно з проясненнями. У північних, центральних, а вдень і у східних областях місцями пройде невеликий мокрий сніг з дощем, на решті території без істотних опадів. Вночі та вранці в Україні, крім східної частини, тумани. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, у східних областях та в Карпатах до 9° морозу, на півдні 1-6° тепла; вдень в Україні 0-5° тепла, в Криму та на півдні Одещини 6-11°.

У Київській області хмарно з проясненнями. Невеликий мокрий сніг та дощ (вдень місцями). Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла.

У столиці також хмарно з проясненнями. Невеликий мокрий сніг та дощ (вдень місцями). Вночі та вранці слабкий туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 2-4°.Завтра у північних, центральних та східних областях України пройде мокрий сніг з дощем.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 22 листопада буде хмарно з проясненнями. У північних, центральних, а вдень і у східних областях місцями пройде невеликий мокрий сніг з дощем, на решті території без істотних опадів. Вночі та вранці в Україні, крім східної частини, тумани. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, у східних областях та в Карпатах до 9° морозу, на півдні 1-6° тепла; вдень в Україні 0-5° тепла, в Криму та на півдні Одещини 6-11°.

У Київській області хмарно з проясненнями. Невеликий мокрий сніг та дощ (вдень місцями). Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла.

У столиці також хмарно з проясненнями. Невеликий мокрий сніг та дощ (вдень місцями). Вночі та вранці слабкий туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 2-4°.