Луганщина: епідпоріг захворюваності на ГРВІ перевищено на 15%

В Луганській області згідно з даними оперативного епідеміологічного аналізу з 13 по 19 листопада рівень захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) в області перевищено на 15%.

Рівень захворюваності в цілому становить 55,8 на 10 тисяч населення при епідемічному порозі 48,5 на 10 тисяч населення.

Як повідомив кореспонденту УНІАН завідувач епідемічного відділу обласної СЕС Спартак ГАВРИК, перевищення епідпорогу відзначається серед дітей, особливо у соціально-віковій групі «школярі» – 38%. В зв’язку з підвищеним рівнем захворюваності на ГРВІ, рішенням Біловодської районної надзвичайної протиепідемічної комісії закрито 1 школу в с. Городище з загальною кількістю учнів 135 осіб. Діагноз «грип» не встановлено на жодній адміністративній території області.

З початку епідсезону проти грипу в області щеплено 4648 осіб.