Запоріжжя: третині населення поставляється неякісна вода

У Запорізькій області третині населення поставляється вода, що не відповідає санітарно-технічним нормам.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Запорізької області, з посиланням на 1-го заступника прокурора області Олену ГЕРУС, «третина населення області споживає питну воду із 480 водопроводів, що не відповідає санітарно-технічним нормам за санітарно-хімічними показниками через природний склад за вмістом мікроелементів».

Загальна чисельність населення Запорізької області, за даними Всеукраїнського перепису населення, становить 1861 тис. чоловік – тобто недоброякісну воду вимушені щодня споживати більш як 600 тис. чол.

За даними прокуратури ситуація так само ускладнюється кількістю неочищених і недостатньо очищених стоків, що потрапляють у водоймища регіону.

«Загальне скидання у водні об`єкти в області становить 838 млн.куб.м, із яких 72 млн. куб. м. - неочищені та недостатньо очищені стоки», - повідомили у прес-службі, відзначивши, що з початку 2011 року органами прокуратури за фактами порушень законодавства про захист водних ресурсів порушено 10 кримінальних справ.

Кілька з них – за фактом скидання неочищених стоків у Дніпро великими запорізькими промисловими підприємствами.

Так, зокрема, повідомляє прес-служба, прокурором Комунарського району Запоріжжя порушено кримінальну справу за фактом незаконного скидання у Дніпро стоків заводом «Радіоприлад», що призвело до завдання шкоди навколишньому середовищу на суму близько 300 тис. грн. На сьогоднішній день у цій кримінальній справі ведеться досудове слідство.