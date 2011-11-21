Тернопільщина закликала затвердити держпрограму лікування гепатитів

Тернопільська обласна рада закликала парламент і Кабінет міністрів України розробити та затвердити загальнодержавну цільову програму із забезпечення лікування хворих на хронічні вірусні гепатити В і С.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення депутати облради ухвалили на сесії.

У зверненні депутати висловлюють стурбованість станом фінансового забезпечення профілактики, діагностики та лікування хронічних вірусних гепатитів, а також ускладненнями, які виникають внаслідок цієї хвороби.

«У даний час серед можливих сучасних підходів до противірусної терапії хронічних гепатитів стандартом є застосування пегильованих інтерферонів у комбінації з рибавиріном на самому старті терапії. І хоча така терапія є високоефективною, надзвичайно висока вартість лікування і матеріальна неспроможність хворих робить цю терапію практично недоступною для переважної більшості пацієнтів», – зазначають депутати.

У зв’язку з цим вони наголошують на необхідності державної підтримки хворих з патологією печінки, щоб попередити поширення вірусних гепатитів.

«Враховуючи те, що захворюваність на хронічні вірусні гепатити В та С серед працездатного населення Тернопільщини невпинно зростає, хворобі властивий прогресуючий та злоякісний перебіг з високими показниками інвалідизації та смертності, існуючі стандарти лікування хронічних гепатитів В і С характеризуються високими показниками ефективності та існуванням реальної можливості зниження інвалідності і смертності від хронічних вірусних гепатитів, – розробка державної програми з цієї проблематики є надзвичайно доцільною», – йдеться у зверненні.

Депутати облради просять уряд розробити та затвердити державну цільову соціальну програму профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів з 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, за даними громадських організацій, в Україні налічується 4-5 мільйонів інфікованих гепатитом, а це більш як 8% населення, або кожна 10-12-та людина, що значно перевищує епідеміологічний поріг.

У листопаді 2010 року прес-служба Міністерства охорони здоров’я України повідомила, що фахівці МОЗ розробили Концепцію Державної цільової соціальної програми з профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на період до 2016 року.

За даними МОЗ, необхідність розробки цільової програми зумовлена тим, що в нашій країні рівень захворюваності на гепатит В, що реєструвався, (до червня 2009 р. реєструвались лише гострі форми гепатиту В і гепатиту С), залишається дуже високим. За науковими підрахунками, дійсна кількість захворювань на гострий гепатит В в Україні у 5-6 разів перевищує дані офіційної статистики: на одну зареєстровану форму гепатиту В припадає 5-6 безжовтяничних, а кількість носіїв вірусу гепатиту В в Україні перевищує 1 млн. осіб (масовий скринінг не проводився).