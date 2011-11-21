Міськрада Харкова виділила 2,5 млн. грн. на купівлю інсулінів

Міська рада Харкова цього року виділила 2,5 млн. грн. з міського бюджету на придбання інсулінових препаратів для лікування хворих на діабет.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі міської ради з посиланням на головного ендокринолога Харкова Людмилу ВЕДЯЄВУ.

«Проблема забезпечення препаратами раніше існувала, але в нас уже три роки таких проблем немає. Завдяки тому, що з міського бюджету додатково до державної субвенції виділяють кошти на купівлю інсуліну, ми можемо забезпечити медикаментами усіх і в повному обсязі», - сказала Л.ВЕДЯЄВА.

Вона зауважила, що існує 28 видів інсулінових препаратів, і харків’ян забезпечують ними відповідно до медичних показань.

Довідка УНІАН. У 2011 році для забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет Харкову була виділена субвенція з державного бюджету на суму 18,1 млн. грн.

Усього у Харкові проживають 7678 інсулінозалежних людей. Медичне забезпечення хворих на цукровий діабет з 2008 року здійснюється за рахунок субвенцій з державного бюджету та коштів місцевого бюджету, що дало змогу купувати інсулін відповідно до потреб і медичних показань пацієнтів, а також зменшити кількість ускладнень.

У лікуванні використовують інсулінові препарати вітчизняного (66,1% хворих) та імпортного виробництва (33,9% хворих). Дітей і вагітних, хворих на цукровий діабет, забезпечують винятково інсуліном імпортного виробництва.