Головні лікарі Чернігова занепокоєні реформуванням медицини

Головні лікарі медичних закладів Чернігова висловили занепокоєння станом реформування медицини.

Про це йдеться у відкритому листі до міністра охорони здоров`я України Олександра АНІЩЕНКА, текст якого передано УНІАН.

Відкритий лист підписали 10 керівників медзакладів обласного центру Чернігівщини.

У ньому вони ідкреслюють, що абсолютно переконані у необхідності реформування медичної галузі, але мають значні сумніви щодо ідеології реформи.

"У нас складається враження, що ідеологи реформ абсолютно не знайомі з практичною медициною, її проблемами, організацією, структурою тощо. У трьох областях і місті Києві вже півроку як запущено пілотний проект по реформуванню медицини, але вже сьогодні зрозуміло – вона веде до руйнації поліклінік і нічого не дає натомість", - сказано у листі.

Керівники з багаторічним стажем не впевнені, що сімейний лікар зможе надати більш кваліфіковану допомогу з хірургії, урології, гінекології та багатьох інших спеціальностей, ніж відповідний спеціаліст. Адже на сьогодні сімейні лікарі не забезпечені необхідним медобладнанням, а доплата 10% є сумнівним стимулом до роботи. Та й загалом, у регіонах не вистачає таких лікарів, переконані підписанти листа.

"Пробачте – це не реформи, а повна профанація. Перехід до сімейної медицини абсолютно не підготовлений", - констатують вони у листі до міністра.

Основною перешкодою для впровадження реформи медицини, на переконання чернігівських лікарів, є відсутність необхідної законодавчої бази та належного економічного підґрунтя. На їхню думку, у реформ повинна бути одна ідеологія – покращення якості та доступності надання меддопомоги населенню, і в першу чергу, сільському.

Крім того, у листі керівники закладів охорони здоров`я висловлюють свою незгоду з тим, що реформується лише первинна ланка. Реформи повинні відбуватись по всій галузі, включаючи і спеціалізовану стаціонарну меддопомогу.

"Реформи треба робити вже сьогодні, і не тільки в "пілотних" областях, але обов’язково з врахуванням пропозицій фахівців, а також особливостей міської та сільської медицини", - підкреслюється у відкритому листі.

Чернігівські лікарі звернулися до міністра з пропозицією врахувати думки "фахівців з регіонів, організаторів охорони здоров’я з багаторічним досвідом, завдяки знанням та ентузіазму яких ще тримається галузь медицини".