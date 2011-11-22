Дитячу лікарню самочинно перевели на платне обслуговування

У Запорізькій обласній дитячій клінічній лікарні відмовлялися надавати меддопомогу пацієнтам безплатно. Про це повідомила на прес-конференції перший заступник прокурора Запорізької області Олена ГЕРУС.

Як передає кореспондент УНІАН, за її словами, співробітники реєстратури цього комунальних медзакладу не видавали талони до лікарів і медкарти пацієнтів без здійснення оплати страховій компанії, представники якої працювали на території медзакладу.

За даними Олександра ВАСЮКА - прокурора Жовтневого району Запоріжжя, на території якого розташована Запорізька обласна дитяча лікарня, розмір суми, яку необхідно було сплатити батькам маленьких пацієнтів, коливався від 50 до 100 грн. залежно від того, які послуги потрібні були пацієнтам - поліклінічного відділення чи стаціонарного.

«Такий «механізм» видачі медкарт і талонів до лікарів працював більш як півроку. За весь цей період часу страхова компанія, що застрахувала таким чином сотні жителів області, не перерахувала КЗ «Запорізька обласна клінічна лікарня» жодної копійки за оренду і не мала жодного страхового випадку, що підтверджується як бухгалтерською звітністю медзакладу, так і офіційними даними страхової компанії», - повідомив О.ВАСЮК.

За матеріалами органів прокуратури міліцією за фактом порушення прав громадян на безплатну медичну допомогу порушено кримінальну справу за ст. 184 Кримінального кодексу України. Ведеться слідство.