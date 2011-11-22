Черкащина: ціле місто лишилося без води

Місто Ватутіне Черкаської області залишилося без води через півмільйонний борг Ватутінського міського водоканалу перед енергетиками.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі управління МНС в Черкаській області, до оперативно-диспетчерської служби обласного управління МНС надійшла інформація про те, що в місті Ватутіне за вказівкою ПАТ "Черкасиобленерго", Звенигородський РЕМ за борги 500 тис. грн., відключив електропостачання на Ватутінський міський водоканал. На даний час в місті, де проживає 19 тисяч населення, з чотирьох водозабірних станцій працює лише Стеднянський водозабір, який забезпечує подачу води на перші поверхи житлових будинків. Іншим мешканцям міста подача води здійснюється по 2 години тричі на добу.

Довідка УНІАН. Місто Ватутіне - місто обласного значення в Черкаській області.