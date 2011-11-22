Після щеплення АКДС помер 2-річний малюк

В Одесі після щеплення помер дворічний хлопчик. Вранці в поліклініці йому зробили укол, а вже надвечір удома в дитини різко піднялася температура. "Швидка" забрала хлопчика до лікарні, але врятувати його життя медики не змогли. Батьки певні, їхній син помер від вакцини. А от лікарі стверджують, що винна бактерія, яка викликає менінгококову інфекцію.

Мати дитини - медик за фахом - твердить, синові стало зле після щеплення вакциною АКДС. Каже, уже надвечір у нього різко піднялася температура та почалася блювота.

Дитину у вкрай тяжкому стані терміново відвезли до лікарні.

"Провів він у нас півгодини, протягом якої проводилися реанімаційні заходи. Це називається блискавична форма мінінгококової інфекції", - заявила головний лікар інфекційної лікарні Світлана Лаврюкова.

Медики кажуть, від менінгококової інфекції хлопчик фактично згорів за кілька годин. Наступного дня на похорон прийшли майже всі жителі мікрорайону.

Після смерті малюка, одеські чиновники міськздорову вилучили всю медичну документацію та про всяк випадок зупинили вакцинацію. Хоча смерть хлопчика зі щепленням чиновники не пов`язують.

"Тільки за даними поліклініки цією вакциною було вакциновано більше 250 дітей. Жодного випадку ускладнення зареєстровано не було. Тому сьогодні говорити про те, що є причинно-наслідковий зв`язок між вакцинацією і відповідним перебігом патології не можна, але поки ми маємо попередній результат", - зазначив керівник управління охорони здоров`я Одеської міськради Сергій Калинчук.

Медики кажуть, що щороку фіксують випадки захворювання цією небезпечною недугою. Торік від менінгококової інфекції померли четверо дітей. Цьогоріч - троє. У разі, якщо в дитини без причини підскочить температура, медики радять батькам одразу звертатися до лікаря.

ТСН