На Чернігівщині в лікарні вбили 31-річного пацієнта

У Чернігові міліція розкрила вбивство у лікарні.

Про це повідомили УНІАН у відділі громадських зв’язків УМВС в області.

До чергової частини Чернігівського райвідділу міліції з однієї зі спеціалізованих лікувальних установ надійшло повідомлення про те, що в палаті помер 31-річний житель Чернігівського району. Розтин тіла показав, що причиною смерті стала внутрішньочерепна травма з переломом кісток основи черепа.

Як з`ясувалося, в одній з палат лікувального закладу зібралася компанія хворих, які попри заборону розпивали алкоголь.

Під час спілкування між пацієнтами виник конфлікт, який переріс у бійку. 30-річний раніше судимий житель м. Семенівки, який періодично знаходився на лікуванні з 1998 року, вдарив іншого пацієнта кулаком по обличчю. Удар був такої сили, що чоловік перелетів через ліжко та вдарився головою об підлогу. На цьому бійка закінчилася. Компанія продовжила пиячити, а потерпілий пішов до своєї палати. І лише наступного ранку чергова медсестра, зайшовши до нього, знайшла чоловіка мертвим.

Наразі підозрюваного у скоєнні тяжкого злочину затримано. Стосовно нього порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження), яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від семи до десяти років. Слідство триває.