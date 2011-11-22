Пельмені ліпили з фаршу, покритого цвіллю

В Івано-Франківську працівники міліції викрили нелегальну діяльність м’ясопереробного цеху, продукція якого щодня потрапляла на споживчий ринок. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю управління МВС України в Івано-Франківській області.

За наданою інформацією, правоохоронці з’ясували, що у шести кімнатах приміщення ковбасні вироби і напівфабрикати (вареники, пельмені) виготовлялися виключно уночі. Правоохоронці зуміли зайти у приміщення в момент, коли з подвір’я виїжджав автомобіль з продукцією. У так званому ковбасному цеху виявлено немарковане м’ясо сумнівного походження, вигляд і запах якого справляє гнітюче враження. У кімнатах суцільна антисанітарія – брудні обладнання і посуд, фарш, покритий цвіллю, готовий напівфабрикат зберігався поміж сторонніми предметами.

В цеху виявлено якісь папірці з записами, куди відправляти продукцію на реалізацію.

Як повідомив начальник сектору ветеринарної міліції УГБ УМВС України в Івано-Франківській області Володимир СТЕПУЛЯК, матеріали щодо діяльності нелегального цеху спрямовані в підрозділ Державної служби боротьби з економічною злочинністю. Характерно, що під час нічної перевірки цього приміщення жодна з осіб, котрі перебували в цеху, не підтвердили свою причетність до виробництва м’ясо-ковбасних виробів. Однак міліціонери встановили особу, яка організувала діяльність підпільного підприємства. Вирішується питання про порушення кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого статтею 227 Кримінального кодексу України (Випуск або реалізація недоброякісної продукції у великих розмірах). 38-річному івано-франківцеві загрожують чималі штрафні санкції або виправні роботи на строк до двох років з позбавленням права займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

За попередніми даними, у викритому підпільному цеху за одну зміну виготовлялося близько 700 кілограмів ковбас та напівфабрикатів сумнівної якості, які незаконно потрапляли на споживчий ринок.

