У Макіївці від отруєння чадним газом загинув 21-річний студент

У Макіївці Донецької області від отруєння чадним газом загинув 21-річний студент.

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Головного управління МНС у Донецькій області, юнак (1990 р.н.) орендував трикімнатну квартиру на першому поверсі чотириповерхового житлового будинку в Макіївці.

Рятувальники, які прибули за викликом учора увечері, відімкнули двері і виявили тіло студента без ознак життя. За попереднім висновком, отруєння чадним газом сталося через несправність димаря.

Службою міськгазу тимчасово відключено подачу газу до всіх 12 квартир під`їзду цього будинку.