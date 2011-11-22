У Макіївці від отруєння чадним газом загинув 21-річний студент
11:33, 22 листопада 2011Новини регіонів
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Несправність димаря
У Макіївці Донецької області від отруєння чадним газом загинув 21-річний студент.
Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Головного управління МНС у Донецькій області, юнак (1990 р.н.) орендував трикімнатну квартиру на першому поверсі чотириповерхового житлового будинку в Макіївці.
Рятувальники, які прибули за викликом учора увечері, відімкнули двері і виявили тіло студента без ознак життя. За попереднім висновком, отруєння чадним газом сталося через несправність димаря.
Службою міськгазу тимчасово відключено подачу газу до всіх 12 квартир під`їзду цього будинку.
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