Луганщина: чоловік убив свою дружину і новонародженого сина
У Лутугинському районі Луганської області 38-річний чоловік убив свою 26-річну дружину і новонародженого сина.
Про це УНІАН повідомила прес-секретар Управління МВС у Луганській області Тетяна ПОГУКАЙ.
За її інформацією, трагедія сталася 20 листопада під час сварки між подружжям. «Чоловік під час скоєння злочину перебував у стані алкогольного сп`яніння. Учора увечері співробітники міліції його затримали», - сказала Т.ПОГУКАЙ.
Вона відзначила, що син затриманого народився 9 листопада.
«Чоловік на даний момент перебуває в ізоляторі тимчасового утримання Лутугинського райвідділу. Мовчить, ніяких показів не дає», - сказала Т.ПОГУКАЙ.
Проти затриманого порушено кримінальну справу за ст. 115 Кримінального кодексу України, ведеться слідство.