Від вибуху на території тракторної бригади загинули двоє людей

У понеділок о 13.00 у с. Вовчанське Якимівського району Запорізької області на території тракторної бригади під час демонтажу за допомогою електричного різака зливного крана з ємності у 10 кубометрів, де раніше зберігалися паливно-мастильні матеріали, стався вибух.

Як повідомляє прес-служба МНС, внаслідок вибуху загинуло двоє осіб та ще одну особу з травмами та опіками госпіталізовано.