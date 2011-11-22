На Черкащині врятували лебедів, які не могли злетіти

У Черкаській області бійці МНС врятували лебедів, які не могли злетіти зі ставка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління МНС у Черкаській області, від жителів села Демки Драбівського району до рятувальників надійшло повідомлення, що на ставку, на відстані близько 200 м від берега, тривалий час плавають лебеді, які не можуть самостійно злетіти. Щоб не дати птахам замерзнути на воді, до місця події прибув черговий караул Драбівського райвідділу МНС. Спустивши човна на воду, рятувальники спробували наблизитися до птахів. Саме це сполошило лебедів і вони самостійно здійнялися у небо.