Головлікар полового будинку брав на роботу акушерок за хабарі

У Рівному затримано головного лікаря одного із пологових будинків під час одержання хабара у сумі 1,5 тис. євро.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, встановлено, що за таку суму грошей головний лікар мав прийняти на роботу на посаду акушера мешканку Рівненщини.

За цим фактом прокуратура області порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара, поєднаного із вимаганням).

Лікаря затримано в порядку статті 115 КПК України та поміщено в ізолятор тимчасового тримання.

Триває досудове слідство.