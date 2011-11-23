Луганщина: під час пожежі у приватному будинку загинули люди
10:15, 23 листопада 2011Новини регіонів
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Необережне поводження з вогнем
У селі Юр’ївка Лутугинського району Луганської області в одноповерховому приватному житловому будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинуло четверо осіб.
Як повідомляє прес-служба МНС України, відділенням пожежно-рятувальної служби МНС пожежу ліквідовано.
Попередня причина виникнення пожежі – необережне поводження з вогнем.
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