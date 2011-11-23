37-річна жінка утопила свого новонародженого сина

У Черняхівському районі Житомирської області в результаті оперативно-розшукових заходів працівники міліції затримали раніше судиму безробітну 37-річну жительку одного із селищ Новоград-Волинського району.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв`язків з громадськістю МВС України, попередньо встановлено, що вона вранці 7 листопада в одному із селищ вказаної області в будинку за місцем тимчасового проживання утопила свого новонародженого сина, після чого тіло віднесла до лісосмуги на околицю села. Тіло знайдено.