У Черкасах не вистачає коштів на харчування дітей у дитсадках

В Черкасах не вистачає коштів на харчування дітей у дитсадках. Тому керівники дитсадків Черкас звернулися до батьків із проханням сплатити у грудні за харчування дітей не 50%, як було раніше, а 100% вартості. У день потрібно додатково сплатити 9,5 грн. у старших групах та 7,6 грн. - у ясельних.

Як розповіла кореспонденту УНІАН директор Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаського міськвиконкому Ірина ТОПЧІЙ, у міському бюджеті не вистачає коштів на покриття витрат по харчуванню діток у садочках. Причин кілька: у садочках цього року збільшилась кількість дітей, тому витрат стало більше. Департамент планував зекономити кошти на енергоносіях і перекинути їх на покриття витрат на харчування. Але наприкінці року збільшились тарифи на енергоносії, в результаті чого виник дефіцит коштів.

Якщо ж батьки не зможуть оплатити вартість харчування, то їм доведеться забирати дітей із садочка до 12.00, зазначила І.ТОПЧІЙ.