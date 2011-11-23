Харківщина: через пожежу в кабіні вантажівки загинув чоловік

У селищі Малинівка Чугуївського району Харківської області внаслідок пожежі в кабіні вантажного автомобіля МАЗ загинув чоловік.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Головному управлінні МНС України в Харківській області, пожежа в автомобілі сталася сьогодні, близько 9:50.

Рятувальники на цей випадок не викликались. На місці пожежі було виявлено тіло невідомого чоловіка. Особа та вік загиблого наразі встановлюються. Причина пожежі та завдані вогнем збитки встановлюються.