Харківщина: через пожежу в кабіні вантажівки загинув чоловік
15:28, 23 листопада 2011Новини регіонів
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Причина пожежі встановлюється
У селищі Малинівка Чугуївського району Харківської області внаслідок пожежі в кабіні вантажного автомобіля МАЗ загинув чоловік.
Як повідомили кореспондентові УНІАН у Головному управлінні МНС України в Харківській області, пожежа в автомобілі сталася сьогодні, близько 9:50.
Рятувальники на цей випадок не викликались. На місці пожежі було виявлено тіло невідомого чоловіка. Особа та вік загиблого наразі встановлюються. Причина пожежі та завдані вогнем збитки встановлюються.
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